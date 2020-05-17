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ديني

حدث في 24 رمضان .. وفاة المتنبي وابن خلدون وبناء مسجد عمرو بن العاص

الأحد 17/مايو/2020 - 04:53 ص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
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محمد شحتة
حدث في مثل هذا اليوم 24 من شهر رمضان عام 20 هجرية، الموافق 5 سبتمبر 641 ميلادية، تمَّ بناء مسجد عمرو بن العاص- رضى الله عنه- بالفسطاط.

وفى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 264هـ رحل المُزنى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، الإمام الجليل، ناصر المذهب، والذي قال فيه الإمام الشافعى: {لو ناظر الشيطانَ لغلَبه}.

وكان إمامًا ورعًا زاهدًا مجاب الدّعوة، متقلّلًا من الدنيا، قال الرافعىّ: {المُزنى صاحبُ مذهب مستقلّ}، ولد سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة النبويّة الشريفة، وتُوفى فى مثل هذا اليوم ودُفن قريبًا من قبر الإمام الشافعى.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 354هـ قُتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبى، ولد المتنبى فى الكوفة، هو أبو الطيب المتنبى الشاعر الأشهر. اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكندى الكوفى، وإنما سمى المتنبى؛ لأنه على ما قيل ادعى النبوة فى بادية السماوة، وتبعه خلق كثير من بنى كلب وغيرهم. فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيدية، فأسره، وتفرق أصحابه، وحبسه طويلا، ثم استتابه وأطلقه.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 718هـ للعام الميلادى 1317، رحل الفقيه الإمام العالِم المناظر، شرف الدين أبو عبد الله الحسين، الدمشقى، الشافعى، درّس بالمدرسة الجاروخيّة والعذراوية، أفتى بدار العدل، كان واسع الصدر كثير الهمّة كريم النفس مشكورًا فى فهمه وحفظه وفصاحته ومناظرته.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 808هـ للعام الميلادى 1406، رحل العلاّمة الكبير ابن خلدون هو عبد الرحمن مُحَمّد بن خلدون. 

ولد ونشأ فى تونس، ودرس الأدب على أبيه. لم يعرف التاريخ السياسى العربى رجلا ملئت حياته بالحوادث مثل ابن خلدون حتى ليمكننا القول إن أبرز صفاته هى: التقلب، الدهاء وحب الظهور، الثقة بالنفس، الذكاء، حب العمل والمغامرات السياسية.
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