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فن

معلومة خاطئة .. صفحة عادل إمام تخطئ في يوم ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 05:34 ص
عادل امام
عادل امام
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محمد نحلة
اعتقد عدد من الجمهور أن الزعيم عادل امام احتفل بعيد ميلاده أمس وبدأت التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المواقف الخاصة به.


وزاد من تيقن الجمهور بأن الزعيم يحتفل بعيد ميلاده أمس هو نشر الصفحة الخاصة بعادل امام على إنستحرام جملة الزعيم الشهيرة في فيلم السفارة في العمارة وهي "مش انا عيد ميلادي النهاردة".


لكن في الحقيقة أن عيد ميلاد الزعيم اليوم الإأحد، وهو ما نشرته ويكيبديا، فقد ولد في نفس اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا. 


يذكر أن الزعيم تزوج خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.


في أول أبريل الماضي، نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.


ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.



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