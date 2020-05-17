بعد انحسار الفيروس .. تونس تسجل إصابتين جديدتين بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.









وبحسب "شمس إف إم"، قالت الوزارة إنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1037 شخصا.









وأضافت الوزارة أنها سجلت الحالتين الجديدتين بعد إجراء 1916 اختبارا للكشف عن الفيروس.









وتابعت أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 807 حالة، فيما ارتفع عدد الولايات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 ولايات.









ورجح سمير عبد المؤمن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إمكانية تسجيل تراجع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في تونس، بعد انحساره خلال الأيام الماضية.









كانت تونس سجلت يوم الجمعة 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد 5 أيام متتالية من دون تسجيل أية إصابات جديدة.









فيما تجاوز العدد الإجمالي لمصابي كورونا حول العالم 4 ملايين و717 ألف شخص، والوفيات 312 ألف شخص، والمتعافين مليون و810 آلاف شخص.



