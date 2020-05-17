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فن

روجينا: عادل إمام أثر في وجدان الوطن العربي

الأحد 17/مايو/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ويظهر في الصورة الفنان القدير "الزعيم" عادل امام, وهنأته روجينا بمناسبة عيد ميلاده ال80، وكتب على الصورة:  كل سنة وانت طيب يازعيم
أثرت فى وجدان الوطن العربى منحت جمهورك البهجة ومنحك الحب".


وأضافت روجينا: "الزعيم ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر".



نالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم "كل سنة وانت طيب يا زعيم"، "ربنا يطول بعمره".


ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.


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