نجيب ساويرس: إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب

وكتب نجيب ساويرس: "‏إلى العظيم عادل إمام ...كل سنة و انت طيب يا زعيم ".

وتفاعل متابعو نجيب ساويرس مع التهنئة وعلقوا "‏‎أنا احب اشوف عادل أمام كل سنة في عمل حلو مش حلو المهم أشوفووو"، "‏‎الهرم الرابع عادل امام.. اتربينا علي افلامه ومسرحياته".

احتفل الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا و عبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لافلامه ومسلسلاته ومسرحياته.









ويوافق يوم 17 مايو ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.