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فن

نجيب ساويرس: إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب

الأحد 17/مايو/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ خلالها الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ال 80. 


 وكتب نجيب ساويرس: "‏إلى العظيم عادل إمام ...كل سنة و انت طيب يا زعيم ".



وتفاعل متابعو نجيب ساويرس مع التهنئة وعلقوا "‏‎أنا احب اشوف عادل أمام كل سنة في عمل حلو مش حلو المهم أشوفووو"، "‏‎الهرم الرابع عادل امام.. اتربينا علي افلامه ومسرحياته".

 
احتفل الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا و عبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لافلامه ومسلسلاته ومسرحياته.


ويوافق يوم 17 مايو ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.
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