نجيب ساويرس: إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ خلالها الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ال 80.
وكتب نجيب ساويرس: "إلى العظيم عادل إمام ...كل سنة و انت طيب يا زعيم ".
وتفاعل متابعو نجيب ساويرس مع التهنئة وعلقوا "أنا احب اشوف عادل أمام كل سنة في عمل حلو مش حلو المهم أشوفووو"، "الهرم الرابع عادل امام.. اتربينا علي افلامه ومسرحياته".
احتفل الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بعيد ميلاد الزعيم وهنأوه بالكلمات المؤثرة، متمنين له عمر مديد وتفاعل رواد السوشيال ميديا و عبروا عن حبهم للزعيم وعشقهم لافلامه ومسلسلاته ومسرحياته.
ويوافق يوم 17 مايو ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.
إلى العظيم عادل إمام ...كل سنة و انت طيب يا زعيم ❤️— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 16, 2020