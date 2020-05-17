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فن

دنيا سمير غانم تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت الصورة للفنان عادل امام تهنئه بعيد ميلاده ال 80 وكتبت معلقة على الصورة: "كل سنه وحضرتك طيب و بصحة و خير".


 نالت الصورة اعجاب متابعيها وكانت تعليقاتهم "كل سنه و الزعيم بخير و طيب و معانا"، "كلنا اتربيننا على مسلسلاته وأفلامه ربنا يديه طولة العمر".  


ويحتفل الوسط الفني والجمهور في مصر والوطن العربي اليوم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80، حيث ولد يوم 17 مايو عام 1940 بمحافظة الدقهلية.


يذكر أن الزعيم تزوج خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.

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