البويضة الموبوءة.. أسبابها وطرق اكتشافها

ما الذي يسبب البويضة المتوهجة أو الموبوءة؟ ما هي الأعراض التي يمكن أن أتوقعها؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثيرات من الراغبات فى الحمل، وتحقيق حلم الأمومة.





قالت الدكتورة هند سلمى استشارى النساء والتوليد، لـ صدى البلد إن البويضة المتوهجة، هى التي تسمى أيضًا الحمل الجنيني، عندما لا يتطور الجنين المبكر أو يتوقف عن النمو أبدًا، ويتم امتصاصه ويترك كيس حمل فارغ، وغالبًا ما يكون سبب حدوث ذلك غير معروف، ولكن قد يكون بسبب تشوهات الكروموسومات في البويضة الملقحة.





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وأشارت سلمي إلى أنه عادةً ما تحدث البويضة المتقرحة في وقت مبكر من الحمل، وأحيانًا قبل أن تعرفي حتى أنك حامل، ومع ذلك ، قد تكوني على دراية بالحمل المبكر بسبب اختبار الحمل الإيجابي أو الدورة الشهرية المفقودة، وقد يكون اختبار الحمل إيجابيًا لأن الجنين المبكر يفرز هرمون الحمل، وتوجه الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (HCG) - حتى يتوقف الجنين عن النمو ويفشل في الزرع.





وأضافت أنه قد يكون لديك أعراض الحمل المبكر ، مثل حنان الثدي والغثيان والقيء. ولكن عندما يتوقف الجنين عن النمو وتنخفض مستويات الهرمونات ، تهدأ أعراض الحمل. في هذه المرحلة ، من الممكن حدوث تقلصات طفيفة في البطن ونزيف خفيف. ستظهر الموجات فوق الصوتية كيس حمل فارغ.





وأردفت أن البويضة المتوهجة في النهاية تؤدى إلى إجهاض. تختار بعض النساء الانتظار حتى يحدث الإجهاض بشكل طبيعي ، في حين تتناول أخريات الأدوية لتحفيز الإجهاض في بعض الحالات ، يتم استخدام إجراء يسمى التوسيع والكشط (D&C) لإزالة أنسجة المشيمة.





تستمر معظم النساء اللواتي لديهن بويضة مبيضة في حمل ناجح، وإذا واجهت العديد من حالات الإجهاض المتتالية ، فتحدثي مع طبيبك أو مقدم الرعاية الآخر لتحديد الأسباب الأخرى.