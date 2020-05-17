بوريس جونسون يختار موعد عودة الحياة الطبيعية في بريطانيا رغم كورونا

بدأت الحكومة البريطانية، في تخفيف قيود الإغلاق التي وضعت في 23 مارس الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما شهدت هبوطا في عدد الإصابات.





وبحسب "ديلي ميل"، أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب حزب المحافظين أنه يريدون العودة بالبلاد إلى وضع شبه طبيعي في يوليو.





وقال جونسون، إنه سيبدأ في "خطوات الجدة" أي بطيئة لتخفيف القيود التي تم اتخاذها وسط تفشي كورونا، ولكن فقط إذا امتثل المواطنون البريطانيون لإجراءات الإغلاق الحالية. وأكد أيضا أن مناقشات البرلمان ستستأنف في 2 يونيو.





يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات جونسون الأخيرة حول كيفية إخراج فيروس كورونا "أفضل ما في البشرية" وأن 'الحس السليم الجيد' سيسمح للبلاد بالتحرك نحو 'الحياة الطبيعية المفقودة'.





وخففت الحكومة البريطانية قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا في 13 مايو، مما سمح لأشخاص من عائلتين بالالتقاء في الحدائق ، ولكن لا يسمح بتجمعات أكبر.