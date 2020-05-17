أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

كشفت مصادر مرورية عن الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري بكامل قطاعاته وكذلك الطرق الصحراوية.





وظهرت كثافات مرورية على محور 26 يوليو في القادم من مناطق أكتوبر وحتى ميدان لبنان، مع تكدس مروري أعلى مناطق كرداسة بإتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.





ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق إمبابة وحتى كفر الهنادوة بإتجاه الطريق الزراعي، وكثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة بالجيزة بإتجاه المنيب.





كما يشهد الطريق الدئري كثافات مرورية متوسطة من أعلى مناطق دار السلام حتى مخرج طريق الأوتوستراد بالمعادي.





وكذلك تظهر كثافات مرورية من أعلى مناطق مؤسسة الزكاة وحتى مخرج طريق الإسماعيلية الصحراوي.





ويشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة من أسفل الطريق الدائري حتى محور جوزيف تيتو.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على بوابات رسوم طريق السويس بالاتجاهين، وكذلك بوابات رسوم الطريق الدائري الأوسطي.



