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محافظات

لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:34 م
تطبيق الإجراءات
تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف أعمال لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والصحة المهنية،  وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحد من نقل العدوى بين العاملين ،  يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي صحة وسلامة العمال بإعتبارهم العنصر الأساسى لدفع عجلة الإنتاج.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم المرور علي مصانع شركة توشيبا العربي وشركة إيجيبت فودز للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية وعدد من المصانع للتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية لعدم إنتشار عدوي فيروس كورونا، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات العزل المنزلي للحالات المخالطة للمصابين ومنحهم أجازة لمدة 14 يوم. 

كما أكد أن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمصانع للحد من إنتشار العدوى بين العاملين .

ومن الجدير بالذكر بأنه سبق وقد قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مديرية القوي العاملة وآخرين ، تكون مهامها المرور  والتفتيش علي المصانع التابعة لشركة إيجبت فودز ومراعاة إتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل المصنع بالإضافة لكافة المصانع بالمنطقة الصناعية وإعداد تقرير شامل بنتائج المرور للعرض علي المحافظ.

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لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
لمواجهة كورونا .. تكثيف أعمال لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بمصانع المنوفية
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