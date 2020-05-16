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حوادث

أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

السبت 16/مايو/2020 - 10:38 ص
الطريق الدائري
الطريق الدائري
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أحمد مهدي
شرحت مصادر مرورية حالة الطريق الدائري في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، وكذلك الحالة المرورية على الطرق الصحراوية.

حيث ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق إمبابة وبشتيل في القادم من محور 26 يوليو باتجاه الطريق الزراعي، وكثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق المرج الجديدة، وأعلى مناطق مؤسسة الزكاة باتجاه الطريق الزراعي.


وظهرت كثافات مرورية متوسطة على طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسفل الطريق الدائري حتى مدخل محور جوزيف تيتو وجسر السويس.

ويشهد الطريق أعلى مناطق الكونيسة كثافات مرورية متوسطة في القادم من المريوطية باتجاه المنيب.

فيما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.
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