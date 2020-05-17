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فن

شاهد.. على ربيع يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 10:04 ص
على ربيع
على ربيع
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سيد احمد
هنّأ الفنان على ربيع، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80 .


ونشر على ربيع فيديو للزعيم عادل امام وعلق عليه قائلاً: "كل سنة وانت طيب وبخير الزعيم#عادل_امام ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:

كل سنة هو طيب - احلى زعيم - ربنا يطول بعمره 

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ويوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

وشارك الفنان على ربيع فى مسلسل "عمر ودياب" وشاركه ايضا فى البطولة الفنان مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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