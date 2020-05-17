رسالة حب من هنا شيحة لـ عادل إمام في عيد ميلاده

يظهر فيها الفنان القدير "الزعيم" عادل امام. نشرت هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،





وهنأت حلا شيحة الزعيم بعيد ميلاده ال80 واعربت عن حبها الشديد له، وقالت : الإنسان الكريم اللي بياخد باله من الصغير قبل الكبير .. بحبك









وأضافت هنا شيحة: كل سنه وحضرتك طيب يا زعيم .. يا أستاذ عادل .. يا صانع الضحكة .. كل سنه وحضرتك بألف صحة وبألف خير .. بحبك من قلبي .. كبرت أنا واخواتي واحنا عارفين أنكل عادل صديق ابي من واحنا أطفال قبل ما نعرف عادل إمام الفنان الكبير ..





@adelemam













وتفاعل متابعو هنا شيحة مع الصورة معلقين " كل عام والزعيم بالف خير عنجد صانع الضحكة للعالم كله الله يخلي ويحفظو"، " كل سنه وهو منور حياتنا"، "كل سنة ومن أضحكنا وأبكانا وامتعنا طيب وربنا يديله الصحة".









ويوافق يوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.







