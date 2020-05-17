رسالة حب من هنا شيحة لـ عادل إمام في عيد ميلاده

نشرت هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يظهر فيها الفنان القدير "الزعيم" عادل امام.
وهنأت حلا شيحة الزعيم بعيد ميلاده ال80 واعربت عن حبها الشديد له، وقالت: الإنسان الكريم اللي بياخد باله من الصغير قبل الكبير .. بحبك
وأضافت هنا شيحة: كل سنه وحضرتك طيب يا زعيم .. يا أستاذ عادل .. يا صانع الضحكة .. كل سنه وحضرتك بألف صحة وبألف خير .. بحبك من قلبي .. كبرت أنا واخواتي واحنا عارفين أنكل عادل صديق ابي من واحنا أطفال قبل ما نعرف عادل إمام الفنان الكبير ..
@adelemam
وتفاعل متابعو هنا شيحة مع الصورة معلقين "كل عام والزعيم بالف خير عنجد صانع الضحكة للعالم كله الله يخلي ويحفظو"، "كل سنه وهو منور حياتنا"، "كل سنة ومن أضحكنا وأبكانا وامتعنا طيب وربنا يديله الصحة".
ويوافق يوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.
واعتقد عدد من الجمهور أن الزعيم عادل إمام احتفل بعيد ميلاده أمس وبدأت التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المواقف الخاصة به.
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كل سنه وحضرتك طيب يا زعيم .. يا أستاذ عادل .. يا صانع الضحكة .. كل سنه وحضرتك بألف صحة وبألف خير .. بحبك من قلبي .. كبرت أنا واخواتي واحنا عارفين أنكل عادل صديق ابي من واحنا أطفال قبل ما نعرف عادل إمام الفنان الكبير .. الإنسان الكريم اللي بياخد باله من الصغير قبل الكبير .. بحبك ❤️❤️❤️ @adelemam