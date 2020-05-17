AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة حب من هنا شيحة لـ عادل إمام في عيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يظهر فيها الفنان القدير "الزعيم" عادل امام.

وهنأت حلا شيحة الزعيم بعيد ميلاده ال80 واعربت عن حبها الشديد له، وقالت: الإنسان الكريم اللي بياخد باله من الصغير قبل الكبير .. بحبك 


وأضافت هنا شيحة: كل سنه وحضرتك طيب يا زعيم .. يا أستاذ عادل .. يا صانع الضحكة .. كل سنه وحضرتك بألف صحة وبألف خير .. بحبك من قلبي .. كبرت أنا واخواتي واحنا عارفين أنكل عادل صديق ابي من واحنا أطفال قبل ما نعرف عادل إمام الفنان الكبير ..

@adelemam



وتفاعل متابعو هنا شيحة مع الصورة معلقين "كل عام والزعيم بالف خير عنجد صانع الضحكة للعالم كله الله يخلي ويحفظو"، "كل سنه وهو منور حياتنا"، "كل سنة ومن أضحكنا وأبكانا وامتعنا طيب وربنا يديله الصحة".


ويوافق يوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.


واعتقد عدد من الجمهور أن الزعيم عادل إمام احتفل بعيد ميلاده أمس وبدأت التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المواقف الخاصة به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسرا تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

نبيل الحلفاوي يهنأ الأقباط بعيد القيامة.. شاهد

الأستاذ .. محمود البزاوى يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

دايما تمتعنا بأعمالك.. صفية العمرى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

بصور نادرة مع والده.. رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم ويوجه رسالة مؤثرة

منى ممدوح تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

ترشيحاتنا

النيابة العامة: ضبط بعض المتهمين بقتل الشاب عبد الله الاخرسي بالعريش

انفجار ضخم في لوس أنجلوس وإصابة 10 رجال إطفاء.. فيديو

أوباما يهاجم ترامب بسبب فيروس كورونا

أقوى طريقة لـ علاج ارتفاع ضغط الدم

بالتزامن مع كورونا والجراد.. أزمة جديدة تهدد إثيوبيا

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده