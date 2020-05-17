تنكرا في زي منتقبة.. ضبط عاطلين سرقا أكثر من مليون جنيه من صاحب شركة بحلوان

تنكر عاطلان فى زى منتقبات وتسللا لشقة صاحب شركة بحلوان ، حيث تمكنا من كسر خزينته و سرقة مليون ونصف المليون جنيه عبارة عن أموال وعملات أجنبية ومجوهرات، ثم لاذا بالهرب .





تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من صاحب شركة قرّر أنه قد فوجئى عقب عودته الى منزله بدائرة القسم ، بوجود آثار كسر فى خزينته وسرقة أكثر من مليون جنيه .









على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم رفع البصمات من مسرح ارتكاب الواقعة ، فيما قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة ، وبعد جمع المعلومات والتحريات تم تحديد هوية المتهمين .





ومن خلال احد الأكمنة تم ضبط المتهمين وهما عاطلان مقيمان بعزبة الوالدة بدائرة حلوان ، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة وارتدائهما زى منتقبات حتى لا يفضح أمرهما ، كما اقرا بقيامهما بإخفاء المسروقات عند زميلهم " سىء النية " لعلمه بأن الأموال من حصيلة واقعة سرقة .





وقد تمكن رجال الامن من القبض على المتهم الاخير وأيد ما جاء باقوال المتهمان ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .