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منوعات

من أدوية السيولة.. أطباء يزعمون توصلهم لعلاج كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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مريم صليب
يزعم أطباء بريطانيون أنهم توصلوا لعلاج فعال لفيروس كورونا، وأنه تتم الآن تجارب معملية للتأكد من النتائج التي توصلوا إليها بشكل مبدئي، حتى يتمكنوا من علاج مصابي كورونا باللقاح الجديد. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأطباء اكتشفوا وجود علاج لفيروس كورونا عن طريق استخدام أدوية سيولة الدم، وقاموا بتجربتها وينتظرون النتائج. 

وقال أحد الأطباء إنهم بانتظار نتائج الأبحاث التي قاموا بها لأنها ستكون سبب رفع الوباء عن العالم كله، وإذا ثبتت صحتها سيتم إعطاؤها للمصابين على الفور. 

وتجري معامل جامعة أكسفورد في هذه الأيام اختبارات معملية لإنتاج المصل في أسرع وقت ممكن، ويشير الباحثون إلى أن الحكومة البريطانية تتابع النتائج يوميًا.

جدير بالذكر أن الأطباء يزعمون أنه خلال شهور قليلة سينتج المصل إذا ثبتت إيجابية الأبحاث وتوصلهم للثغرة التي ستمكنهم من تدمير الفيروس.
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