AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبها تمامًا.. أطعمة تزيد حصوات الكلى مع الصيام .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 02:02 م
حصوات الكلى
حصوات الكلى
Advertisements
رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن حصوات الكلى يزاد تكونها مع قلة شرب الماء في الصيف وفي شهر رمضان، وخاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، فتزيد الأملاح في الجسم بشكل عام نتيجة قلة شرب الماء . 

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال برنامج انبوكس، على قناة صدى البلد، أن حصوات الكلى هي ترسبات صلبة تتراكم في الكلى نتيجة المعادن و الأملاح الحمضية فتتراكم وتسبب حصى الكلى وقد تكون مؤلمة بشكل كبير .

اقرأ أيضا

وأشار إلى أن مريض الحصوات الكلوية الشديدة ينصحه الطبيب بعدم صيام رمضان لأنها تكون مؤلمة، وعلاجها يكون بالمحاليل وشرب السوائل بشكل كبير.


وأوصى الدكتور باهر السعيد بعدة نصائح للحفاظ على صحة الكلى ، منها تنظيم شرب الماء من بعد الإفطار وحتى السحور، كذلك تجنب تناول بعض الأطعمة التي تزيد حصوات الكلى منها ملح الطعام لأنه يزيد مستوى الصوديوم في الجسم وبالتالي تراكم الكالسيوم في البول فتتكون الحصوات .


كما أكد أن البروتين الحيواني " اللحم الأحمر" تزيد الأملاح بالجسم ، ويفضل تقليل البروتين الحيواني خاصة لكل من يعاني من حصوات الكلى ، وأوضح ايضا ان الشيكولاتة و القهوة و البنجر والطماطم والجوز والبطاطا الحلوة والشاي، تزيد الحصوات . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

مزايا بالجملة .. فوائد شرب الماء على الريق

في الحجر المنزلي.. طرق للتخلص من حصوات الكلى

10 أطعمة تسبب حصوات الكلى .. ماتكترش منها

هل يؤثر فيروس كورونا على صحة الكلى؟.. 10 أطعمة تسبب الحصوات.. واحذر من الإفراط في تناول الإسبرين

تسبب السرطان والكوليسترول .. كوارث صحية أثناء الطهى يجب تجنبها .. النوم والتدخين عادات سيئة بعد الافطار تدمر صحتك

ترشيحاتنا

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

أحمد فلوكس لـ صدى البلد: ابني تضرر من الفيديو المسرب

ترقب وانتظار.. البحوث الفلكية: "الهدوء الشمسي" لا تؤثر على الأرض

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

صنعت من خشب السنط وحجر النار.. معصرة زيت الزيتون الأثرية شاهدة على التاريخ بالوادي الجديد

عنتر الزمالك يدخل حسابات إنبي لتعويض رحيل نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

صوفي تيرنر ترتدي الكمامة خلال حملها.. صور

بجمسبوت لامع .. رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها