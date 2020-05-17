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محافظات

خروج 18حالة من مستشفى عزل أبو قير بالإسكندرية بعد تعافيهم من كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:24 م
خروج المتعافين من
خروج المتعافين من مستشفى العزل
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.أحمد عبد العزيز
أعلنت مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم، عن تعافي وخروج 18 حالة جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

وبخروح تلك الحالات يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 305 شخصًا.

ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

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كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.
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