AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية جثة شاب مجهول في كرداسة

الأحد 17/مايو/2020 - 02:03 م
جثه
جثه
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
طلبت نيابة كرداسة ومركز إمبابة فحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية شاب مجهول عثر علي جثته بجوار ترعة بمركز كرداسة وكشف غموض وملابسات الحادث. 

أشارت التحريات الأولية أن الحادث به شبهة جنائية نظرًا لوجود إصابات ظاهرية وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة. 

تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية وبها آثار كدمات متفرقة.

كما تحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار عمل التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية الجثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بها آثار تعذيب.. تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في مقلب قمامة بالجيزة

الصفة التشريحية والكاميرات.. تطورات في واقعة العثور على جثة طفل بجوار ترعة المريوطية

العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مستشفى حميات حلوان

لم يتعرف عليه أحد .. العثور على جثة لشاب مجهول بجوار ترعة بمنشأة القناطر

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في الطريق العام بالمرج

ترشيحاتنا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

حكم قطع قراءة القرآن ورد السلام؟.. الإفتاء تجيب

كبار العلماء بالأزهر: صلاة العيد في البيت لا يشترط لها الخطبة

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة وردة

مفتاح التعافي من كورونا.. أهمية فيتامين د لمقاومة الفيروس القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

صوفي تيرنر ترتدي الكمامة خلال حملها.. صور

بجمسبوت لامع .. رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها