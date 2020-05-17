فحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية جثة شاب مجهول في كرداسة

طلبت نيابة كرداسة ومركز إمبابة فحص بلاغات التغيب للكشف عن هوية شاب مجهول عثر علي جثته بجوار ترعة بمركز كرداسة وكشف غموض وملابسات الحادث.





أشارت التحريات الأولية أن الحادث به شبهة جنائية نظرًا لوجود إصابات ظاهرية وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.





تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق المركز.





وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية وبها آثار كدمات متفرقة.





كما تحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



