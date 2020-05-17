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محافظات

وزير النقل: مستمرون في تنفيذ مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو وصور

الأحد 17/مايو/2020 - 03:30 م
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
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أحمد عبد العزيز
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي
لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا.

وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش جولته اليوم بميناء الإسكندرية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالميناء، أن المخطط يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأشار الوزير، إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع اليوم، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، لافتا إلى أنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ.

كما أشار إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري و إلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

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وتفقد الوزير لموقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62، بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه، وتابع التجهيز المستقبلى للمحطة، حيث قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائى لمخطط المحطة والجارى دراسته بمعرفة الاستشارى للإتفاق على الشكل النهائى للمحطة، وبدء تجهيز وإعداد شبكات المرافق.

كما تفقد الفريق مهندس كامل  مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54)  والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 79%.
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