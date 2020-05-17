تعديل مواعيد الحظر.. عودة دور العبادة.. وفتح المولات والمحلات.. أهم 10 إجراءات للحكومة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها



أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم ، عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر نستعرضها من خلال التقرير التالي :





موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، مؤكدا أنه سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .





- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية.





- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.









- الدولة ستشجع كل المصانع المصرية على تصنيع الكمامات المصنوعة من الأقمشة لارتدائها من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عودة الحياة، وتابع: "لابد أن يتعايش المواطن وسيكون ارتداء الكمامة في أماكن عامة أو أماكن بها تكدسات، إجباريا".





- عقوبات شديدة سيتم تطبيقها لمن سيخالف إجراءات ارتداء الكمامات، و فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الاسبوع بداية من 30 مايو





- تم التوافق على عقد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وأشار إلى أن سيكون هناك 14 طالب في كل لجنة بحد أقصى ، ولن يسمح بدخولهم الامتحانات بعد التاسعة صباحا .





- حظر التجوال من الخامسة في أسبوع العيد وبعد العيد ولمدة اسبوعين يبد أ من الثامنه.









- كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب إلى علمى علوم وعلمى رياضة مستمر لدفعة الصف الثالث الثانوى العام، العام الدراسى المقبل 2020،2021، سيظل دون تغيير نظرا للظروف الاستثنائية، وبحسب ما أعلنه الوزير لطلاب الصف الثانى الثانوى هذا العام الشعبة العلمية أن يختار بين الدخول علمى علوم أو علمى رياضة، مع استمرار الشعبة الأدبية كما هى دون تغيير.





- هناك خطة تأمين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم، وسيكون بكل لجنة 14 طالبا فقط، وسيتم توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان والكشف الحرارى عليهم وتعقيم اللجان.

- في حالة اكتشاف ارتفاع حرارة أي طالب، سيتم نقله للمستشفى وإثبات ذلك في محضر، وفى حالة تأخر الطالب عن الساعة التاسعة صباحا لن يدخل الامتحان، وفى حالة وجود طالب بالحجر الصحى سيتم إدخال الطالب للامتحان بالدور الثانى.