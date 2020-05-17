لما كنا صغيرين الحلقة 23.. ياسين يعترف لدنيا بحبه

عُرضت الحلقة 23 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت احداث الحلقة بنجاح "ياسين" خالد النبوى فى الحصول على تنازل من عم "دنيا" ريهام حجاج عن الفيلا وتطور علاقة الحب بينهما.

وتستقبل مدام رانيا تليفون من خاطف ابنتها ويطلب الجلوس مع "سليم" محمود حميدة ويأتى شخص اسمه صبرى عتمان وهو تاجر مخدرات وعده "ياسين" خالد النبوى بالدفاع عن أحد رجاله مقابل الإيقاع ب"سليم".

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تذهب ام "ياسين" خالد النبوى إلى "دنيا" ريهام حجاج فى فيلتها وتطلب منها التمسك ب "ياسين" لانه يحبها ثم يذهب اليها "ياسين" ويصارحها بحبه بشكل غير مباشر قائلا: "اللى قالتهولك ماما صح".

وتضع "دنيا" ريهام حجاج طليقها "يحيى" محمود حجازى فى مقارنة مع "ياسين" خالد النبوى وانتهت المقارنة لصالح الاخير فهذا جاد يمكن تعتمد وتسند عليه فى مقابل "يحيى" الذى يحب السهر والسفر فقط وغير جاد على الإطلاق.





"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.