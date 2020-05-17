تعليم كفر الشيخ: حل المشكلات التي تواجه الطلاب أثناء رفع الأبحاث إلكترونيا

تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ب كفر الشيخ ، اليوم، تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس التعليم الفني وفقًا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة والتي تبدأ من اليوم الأحد ، وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.





واطمأنت كشك، على حُسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفني ورقيا والكترونيًا في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وكلفت وكيل الوزارة عددًا من مسئولي المنصة الالكترونية بالتعليم الفني، سواء على مستوى الإدارات أو المدارس لحل كافة المشكلات التي قد تواجه رفع الأبحاث إلكترونيا، ويقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا.





وأكدت وكيل الوزارة أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية، والموجهين بمتابعة جميع المدارس ، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية.





وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وفرعية بالإدارات التعليمية الـ 13 للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب.