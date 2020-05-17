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تعليم

سياسة القاهرة: تحويل الأنشطة الطلابية إلى النظام الرقمي العام المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 07:31 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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عبد الله علي

عقدت الدكتورة أميرة تاوضروس، المشرف العام على النشاط الطلابي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اجتماعا لمسئولي الأنشطة الطلابية في الكلية لوضع الخطة الرقمية التي تمكن الأنشطة والنماذج من استكمال عملها، في إطار تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


وقالت "تاوضروس"، إن عمل الأنشطة الطلابية هو جزء أصيل من العملية التنموية في أي دولة، حيث يُعتبر الشق الثقافي والتوعوي المُكمل لما يقوم به الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية التنمية.


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وأضافت أميرة، لـ"صدى البلد"، أن إدراكنا للواقع الراهن وصعوبة استكمال عمل الأنشطة الطلابية وفقًا للآليات التقليدية، جعلنا نبحث عن طرق وأدوات وآليات بديلة لاستكمال مسيرة النشاط الطلابي.


وأشارت المشرف العام على النشاط الطلابي، إلى أنه تم وضع استراتيجية رقمية لاستئناف عمل الأنشطة الطلابية، وقد تضمن ذلك الآتي:

1. Online Campaigns

2. Online Schools

3. Online Conferences

4. Online Sessions

 

كما تم مناقشة أيضًا، إنشاء joint digital platform لجميع الأنشطة الطلابية ليتمكنوا من خلالة بالقيام بالمهام الرئيسية. وسيتم البحث في إمكانية تطبيق هذا المقترح.


وتابعت الدكتورة أميرة: تم التأكيد في الاجتماع أن العام الجامعي المقبل سيكون التحول الرقمي للأنشطة الطلابية في الكلية بالكامل، لافتة إلى أنه  حتى إذا عادت الحياة لطبيعتها سيكون جزء كبير من النشاط من خلال شبكة الإنترنت.


حضر الاجتماع؛ رئيس اتحاد طلاب الكلية عبد الرحمن الحديدي، ونماذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والنظام المصرفي المصري والكونجرس الأمريكي والبورصة المصرية والبرلمان المصري ومجلس العموم البريطاني ومبادرات منها مبادرة career zoom ومبادرة AIESEC.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان محمد علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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