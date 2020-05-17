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"الهجرة" تطلق مبادرة جديدة لمساعدة العالقين ماديا وطبيا ومعنويا.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:34 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج, إن كافة الوزارات بالحكومة عملت بطريقة مؤسسية وبكل جهد لحل أزمة المصريين العالقين بالخارج.


وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "حوار مسئول" المذاع علي قناة "النيل" أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "خلينا سند ليك" بالخارج لمساعدة العالقين ماديا ومعنويا وطبيا.


وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, أنه كان هناك مصريون عالقين في كينيا ويقدرون بـ 100 شخص وتمت مخاطبة البابا تواضروس لمساعدتهم وبالفعل خاطب الكنيسة في كينيا وتم فتح ابوابها أمام العالقين.


وأوضحت مكرم, أن المصريين المقيمين بالخارج ساعدوا وساندوا المصريين العالقين لحين اتمام رجوعهم الي مصر مرة أخري.


وأشارت إلي أن هناك شقين في مواقع التواصل الاجتماعي: الشق الاول هو الذي به النداءات والاستغاثات من المواطنين والشق الثاني هو تسريب شائعات واخبار كاذبة للمواطنين لمحاولة تخويفهم ونشر عدم الثقة في الحكومة المصرية.

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