فرنسا تسجل 483 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 28108 حالة.









يمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 12 مايو 348 حالة، وفي 13 مايو 83، وفي 14 مايو 351.









أفادت الإدارة بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس خلال اليوم الماضي بـ563 حالة جديدة لتصل إلى 141919.









وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.









وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.



