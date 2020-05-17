ناسا تكتشف كونا موازيا لعالمنا.. تفاصيل

اكتشف علماء وكالة ناسا أدلة على كون مواز ، بجوار عالمنا ، حيث يبدو أن جميع قواعد الفيزياء تعمل في الاتجاه المعاكس.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، عرف عشاق الخيال العلمي والكتب المصورة كل شيء عن الأكوان الموازية منذ أوائل الستينيات.









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ولكن بينما يناقش الفيزيائيون منذ عام 1952 ما إذا كنا نعيش بالفعل في "الأكوان المتعددة '' عندما ألقى رائد العلوم الكمومية إروين شرودنغر محاضرة بخصوص الكون الموازي لعالمنا.





لكن الآن وجدت ناسا خلال تجربة الكشف عن الأشعة الكونية جسيمات يمكن أن تكون من خارج عالمنا.





استخدمت وكالة ناسا، خلال تجربتها الهوائي الدافع العابر للقارة القطبية (ANITA) لإخراج الهوائيات الإلكترونية الدقيقة في الهواء الجاف البارد فوق القارة القطبية الجنوبية، وجدت هناك "رياحا" مستمرة من الجسيمات عالية الطاقة قادمة من الفضاء الخارجي بعضها أقوى مليون مرة من أي شيء يمكننا أن نولده بأنفسنا.







