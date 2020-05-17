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اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة بسبب كسر خط رئيسي للصرف الصحي

الأحد 17/مايو/2020 - 10:11 م
الشركة القابضة للمياه
الشركة القابضة للمياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الالف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان باي - مساكن الحلمية - ترعة الجبل ). 


وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 800مم بشارع ابوبكر الصديق – بسبب اعمال وانشاءات الكبارى .




والشركة إذ تأسف لهذا العطل الخارج عن إرادتها، تعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن. 


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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