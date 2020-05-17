قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة بسبب كسر خط رئيسي للصرف الصحي

شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الالف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان باي - مساكن الحلمية - ترعة الجبل ). أعلنتأنه سيتم قطع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة - الميرلاند - الالف مسكن - ابن الحكم - شارع سليم - شارع طومان باي - مساكن الحلمية - ترعة الجبل ).









الصرف الصحى قطر 800مم بشارع ابوبكر الصديق – بسبب اعمال وانشاءات الكبارى . وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخطقطر 800مم بشارع ابوبكر الصديق – بسبب اعمال وانشاءات الكبارى .

















والشركة إذ تأسف لهذا العطل الخارج عن إرادتها، تعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن.







