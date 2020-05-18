خوفا من العدوى.. شكوى من ازدحام سوق الأحد بشبين القناطر.. صور

أستغاث المواطن يوسف محمد الجمال ، والمقيم فى مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس المواطنين فى سوق الأحد بشوارع مدينة القناطر .





ويقول فى رسالته : يقام سوق الأحد فى شارع الشهيد أمام الوكيل وشارع ميدان المحطة ومزلقان الصوالحة وشارع بورسعيد بالإضافة إلى جلوس الباعة على قضبان السكة الحديد، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد بين المواطنين منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا.

وناشد القارئ المسئولين ضرورة النظر إلى هذه الأسواق لأنها السبب الرئيسى فى انتشار العدوى والفيروس وارتفاع اعداد المصابين.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



