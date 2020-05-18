سياسة القاهرة: تحويل الأنشطة الطلابية إلكترونية العام المقبل.. وتوصيات النخبة الاقتصادية في الكلية للتعامل مع أزمة كورونا.. وإعلان جدول امتحانات الفرق النهائية بعد العيد

الإعلان عن جدول امتحانات الفرق النهائية بعد عيد الفطر

تحويل الأنشطة الطلابية إلى النظام الرقمي العام المقبل

القطاع الزراعي والسياحي الأكثر تضررا من أزمة كورونا

توصيات النخبة الاقتصادية بالكلية للتعامل مع أزمة الفيروس







في إطار استمرار عملية التعليم عن بعد، وكذلك عقد الندوات والاجتماعت عبر نظام فيديو الكونفرانس، كانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من أبرز الكليات التي تعمل على متابعة المستجدات على الساحة الجامعية والمجتمعية لتقديم الحلول والاقتراحات، بما تمتلكه من أساتذة وخبراء في مجال الاقتصاد، حيث عقدت ندوة وأوصت بمقترحات تؤخذ في عين الاعتبار من قبل الجهات المعنية، وكذلك الأمر بالنسبة للعملية التعليمة والأنشطة الطلابية والامتحانات.











وقالت "تاوضروس"، إن عمل الأنشطة الطلابية هو جزء أصيل من العملية التنموية في أي دولة، حيث يُعتبر الشق الثقافي والتوعوي المُكمل لما يقوم به الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية التنمية.





حضر الاجتماع؛ رئيس اتحاد طلاب الكلية عبد الرحمن الحديدي، ونماذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والنظام المصرفي المصري والكونجرس الأمريكي والبورصة المصرية والبرلمان المصري ومجلس العموم البريطاني ومبادرات منها مبادرة career zoom ومبادرة AIESEC.



