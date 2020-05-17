مجلس الوزراء: إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي لأول مرة

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لـ مجلس الوزراء ، عن تفاصيل جديدة في الإجراءات التي أقرتها الدولة لفترة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الحظر في أيام العيد من الأحد للجمعة سيكون من الـ 5 مساءً حتى الـ6 صباح اليوم التالي مع تعطيل وسائل النقل العام.





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وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن فترة الأعياد تتميز بالتجمعات؛ ولكن الظروف الحالية تتطلب تعاملا خاصا على رأسها أن نقلل من التجمعات بشكل عام.

وتابع المتحدث، أنه ستكون هناك قرارات أخرى بإغلاق الشواطئ والمتنزهات وكل ما يشهد تجمعات، مشددا على أننا سنتعايش مع الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن الحياة لن تتوقف حتى هذا الحين.

وأشار إلى أن عودة الحياة الطبيعية ستبدأ من شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي، متوقعا حدوث تكدس في القطارات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

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وأكمل أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بأن تكون إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 5 أيام كاملة من الأحد للخميس لأول مرة وأن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بذلك غدًا، لافتا إلى أن إجازة الحكومة في العيد ستكون من يوم الجمعة القادمة للجمعة التي تليها.



