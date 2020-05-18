محمود المتينى: مدينة جامعة عين شمس تستقبل أول افواج العائدين من الامارات غدا

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وأضاف رئيس جامعة عين شمس ان غدا سيشهد استقبال اول فوج من دولة الامارت من أبنائنا العالقين وتم تجهيز المدينةالجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى.









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و أشاد الدكتور محمود المتيني بدور وزارة التضامن بمشاركة الجامعة في احتياجات المدينة الجامعية من حيث الطعام وفرش المدينة سوف يتم كل هذا مجانا وسوف يتم الرعاية الكاملة لهم .





الجدير بالذكر انالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام بجولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس للطالبات بمنطقة مصر الجديدة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع مباني المدينة الجامعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج مع وجود كل الخدمات التي يحتاج إليها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.



كانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحاليًا تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حاليًا في مواجهة جائحة كورونا المستجد.



