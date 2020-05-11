وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس للطالبات بمنطقة مصر الجديدة، رافقه خلال الجولة أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وأ. إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.





حيث أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.





وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بمستوى النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى.





مع وجود كل الخدمات التي يحتاج إليها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.



