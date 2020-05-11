AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:32 م
جانب من جولة الوزير
جانب من جولة الوزير
Advertisements
قســم التعليـــم
أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس للطالبات بمنطقة مصر الجديدة، رافقه خلال الجولة أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وأ. إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.

حيث أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بمستوى النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى.

مع وجود كل الخدمات التي يحتاج إليها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.

وكانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحاليًا تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حاليًا في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج
وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج
وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج
وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الجامعية بجامعة عين شمس للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العائدين من الخارج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. اجازة رسمية بجامعة عين شمس لسوء الأحوال الجوية

التعليم العالي في اسبوع.. عبد الغفار يطمئن على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد.. ويوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم العالي يتفقد المدن والمستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها لمحاربة فيروس كورونا

التعليم العالي: 33 مبنى في 7 مدن جامعية جاهزة لاستقبال المرضى في مستشفيات للعزل

جهود مكثفة بالمدن الجامعية لاستقبال حالات كورونا.. وأماكن لعزل الاطباء بـ7 جامعات.. وتخصيص 33 مبنى بالمرحلة الأولى

جامعة الإسكندرية: استعدادات لتحويل 5 مبان بمدينة الفتيات للعزل الصحي

ترشيحاتنا

هذا الذكر بديل عن سجدة التلاوة في المواصلات .. أمين الفتوى يكشف عنه

فيديوجراف.. هل نهاية "رامز مجنون رسمي" تقترب؟

تطور مفاجئ فى انتقال أسامة جلال نجم إنبي إلى الأهلي

في عيد ميلاد جيهان نصر.. زواجها من ملياردير عربي سر اعتزالها

بمساعدة قطر والإخوان.. محاولات من تركيا لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر

في ذكري ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي في مقبرة أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا