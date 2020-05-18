أهالى قرية باصونة فى سوهاج يعانون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة

شكا المواطن ياسين محمود أحمد ياسين ، المقيم قرية باصونة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قطعة أرض تحولت إلى مقلب للقمامة .





ويقول فى رسالته : نعانى فى قرية باصونة من قطعة أرض كبيرة تحولت إلى مقلب للقمامة مما أدى لانتشار الحشرات والروائح الكريهة مطالبا برفع القمامة وحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ".

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