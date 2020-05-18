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بين الناس

أهالى قرية باصونة فى سوهاج يعانون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن ياسين محمود أحمد ياسين ، المقيم قرية باصونة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قطعة أرض تحولت إلى مقلب للقمامة .

ويقول فى رسالته : نعانى فى قرية باصونة من قطعة أرض كبيرة تحولت إلى مقلب للقمامة مما أدى لانتشار الحشرات والروائح الكريهة مطالبا برفع القمامة وحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ".
للتواصل مع القارىء 
01126548554
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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