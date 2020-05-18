توأم الخير.. إيناس وسحر ممرضتان بدرجة مقاتلتين فى مواجهة كورونا

قصص بطولية وانسانية للأطباء وهيئة التمريض داخل مستشفى قها للعزل الصحى .. ايناس عتمان وسحر عبدالنبى ممرضتان ضمن الفريق الطبي الرابع المتواجد داخل مستشفى قها المركزي للحجر الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا تجمعهما الصداقة العميقة منذ سنوات وتحسبهم توأما ملتصقا من كثرة الأوقات التي تجدهما سويا.

إخلاص في عينيكم، والمستقبل مشرق بجهودكم، توأمان في العمل يجمعهما الحب في الله والعمل في صمت، سنا النور يبزغ من صنيع أيديهم وشجاعتهم، تحسبهما ملائكة على الأرض من سمت التواضع والتآخي كذا وصفت المستشفى الممرضتان في رسالة لها عبر صفحتها على فيس بوك.

واكدت المستشفى في بيانها إن الرجولة ليس لها علاقة بالنوع بل هي مبادئ وشهامة وتضحية ومواقف ونحن أمام ممرضتان بمعدن إنساني نادر حيث أن الحب في الله ربطهما والعمل لله يجمعهم ولهما مواقف بألف رجل.

وقالت المستشفى مجهوداتكم لم تنسى وأثرها باقي، ودعاء المرضى مازال يصعد لرب السموات شفيعًا لكما.

ووصفت المستشفى الممرضة سحر بأنها أيقونة الصمت والتضحية والشجاعة، رغم اصابتها ولكن الكل يعلم انها مسألة وقت واستراحة محارب وان ساحات العمل تشتاق لوجودك ودورك العظيم.