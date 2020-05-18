الحكومة الأكبر في تاريخ الاحتلال.. كثرة الوزراء تجعل نتنياهو ينفرد بحكم إسرائيل.. الضفة وغور الأردن الهدف الأول رغم الرفض الدولي.. كيف احتفظ نتنياهو بخيوط اللعبة في يده؟

* حكومة الوحدة : 34 وزيرا قد يصبحون 36

* هاآرتس: الحكومة لا تحتاج إلى أكثر من 15 وزيرا

* هل يوقع الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل؟





وافق الكنيست الإسرائيلي أمس، الأحد، على تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تعد الحكومة الأكبر في تاريخ الاحتلال.





كما حصل ياريف ليفين من حزب الليكود على رئاسة الكنيست، بواقع 71 صوتا من أصل 120.





وكان بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق تشكيل حكومته الأكبر في تاريخ إسرائيل، التي ستضم 34 وزيرا يمكن رفعهم إلى 36 بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتنطلق امام الكنيست مراسم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.





تتشكل الحكومة الإسرائبلية الجديدة من تحالف مشترك بين حزبي "الليكود" وأبيض أزرق أو "كاحول لافان" وحلفائهما، واتفقا على أن يتناوب زعيميهما على التوالي نتنياهو وبني جانتس رئاستها وتقاسم حقائبها الوزارية.





وتضم الحكومة الجديدة كذلك أحزاب المتدينين المتزمتين مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة" واليسار مثل حزب "العمل"، وبعض النواب المنشقين عن قوائمهم.





يأتي تشكل الحكومة الجديدة بعد عام ونصف من الشلل السياسي في إسرائيل من الانقسام وعدم التوافق، وبعد فشل بيني جانتس في تشكيل حكومة تطيح بنتنياهو.





وقال نتنياهو خلال أمام الكنيست الإسرائيلي إن الشعب أراد حكومة وحدة وأن هذا ما سيحصل عليه.





حدد نتنياهو الهدف الأول للحكومة الجديدة، والذي كان معروفا مسبقا، ألا وهو ضم أجزاء ومناطق جديدة من الضفة الغربية.





وقال نتنياهو إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية. هذا الإجراء لن يبعدنا عن السلام، بل سيقربنا إليه أكثر". ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية توترات بسبب النية الإسرائيلية المعلنة وتوترات في الضفة الغربية التي شهدت تصعيدا من الفلسطينيين والاحتلال.





وأكد نتنياهو أن مئات الآلاف من اليهود المتواجدين في الضفة سيبقون في أماكنهم "كجزء من أي اتفاق سلام نهائي".





وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الجديدة ستتصدى لخطط المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطيني.





ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مخططاتها لضم الضفة وغور الأردن وهو الأمر الخارق للقانون الدولي، وانتهى اجتماع الاتحاد الأوروبي، السبت، بالاتفاق على أن مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي.





وتوجهت إسرائيل لـ12 دولة أوروبية وهما "ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، التشيك، المجر، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا" في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي ضد الاحتلال يتعلق بمخططات ضم الضفّة الغربية وغور الأردن.





وكان وزير خارجية لوكسمبورج أدان يوم الجمعة، مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.





وبخصوص فيروس كورونا، أوضحت مراسم التنصيب التي شهدت التزام الوزراء بالتباعد الاجتماعي أن الحكومة الجديدة ستلتزم بالتباعد الاجتماعي لفترة طويلة قادمة، ونادرًا ما سيجلس هؤلاء الوزراء حول طاولة واحدة. سيتم تقسيمهم إلى لجان وهيئات لأغراض مختلفة، ولكن سيدير ​​الحكومة نتنياهو، ربما مع مساهمة عرضية من جانتس وعدد قليل من الوزراء الموثوق بهم.





يقول تقرير صحيفة "هاآرتس" العبرية إنه في الأيام القليلة الماضية، عندما خصص نتنياهو الحقائب الوزارية المتبقية لأعضاء الليكود، كان هناك الكثير من السخرية في وسائل الإعلام حيث أصبحت العناوين غريبة بشكل متزايد. ما الفرق بين وزير المساواة الاجتماعية الذي أنشئت حقيبته في المرة الأخيرة التي شكل فيها حكومة في عام 2015 والوظيفة الجديدة الإضافية لوزير تنمية المجتمع؟ لماذا وزير شؤون القدس مسؤول أيضا عن "المشاريع الوطنية"، وما هي العلاقة على الأرض بين 'التعليم العالي' و 'الموارد المائية' في لقب وزير آخر؟.





ويقول التحليل إن نتنياهو لا يريد وجود وزراء أقوياء حوله ، وبالتأكيد ليس أي من حزبه "الليكود" ما يمكن أن يهدد منصبه كزعيم للحزب في المستقبل. الوزراء البارزون الذين لديهم مسؤوليات وسياسات جادة خاصة بهم يحجبون الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو: أن يكونوا بمثابة قاعدة سلطته ونفوذه.





ويضيف أنه ليست هناك حاجة حقيقية لأكثر من 15 وزيرا: يمكن تقسيم وظائف الحكومة إلى العديد من الإدارات. لكن نتنياهو سعيد بانقسام السلطات الوزارية إلى ما لا نهاية. وكلما زاد عدد الوزراء، أصبحوا أقل أهمية. أيضا ، كلما زاد عدد الوزراء (ونواب الوزراء) ، كان المشرعون الأقل إثارة للقلق في مقاعد الحكومة. في الواقع، سيكون هذا أول ائتلاف على الإطلاق لديه عدد أقل من أعضاء مجلس النواب من الوزراء ونواب الوزراء.





نتنياهو يريد أن يجعل وزرائه أضحوكة، وحكومته والكنيست غير ذات صلة بقدر الإمكان، لأنه طالما رغب في تحويل النظام السياسي الإسرائيلي إلى نظام رئاسي. وبما أنه ليس لديه فرصة تذكر لفعل ذلك من خلال التشريع، فقد أنشأ إدارة رئاسية بحكم الواقع حيث تضاءلت جميع المؤسسات السياسية الأخرى الكنيست والحكومة والأحزاب ، بما في ذلك الليكود.





من المفترض أن يكون الكنيست هو المصدر السيادي للسلطة في إسرائيل ، لكن مكتب رئيس الوزراء اغتصبها تحت حكم نتنياهو.





عند تشكيل الائتلاف، سعى كل رئيس وزراء إسرائيلي آخر للاحتفاظ بأقوى الوزارات المرموقة لأعضاء حزبهم. لكن ليس نتنياهو. كان تكتيكه التفاوضي هو خنق الأحزاب الأخرى، وشركائه في الائتلاف، بأفضل الحقائب، وربطها بحكومته والقضاء على أي دافع لها للانفصال عن الائتلاف. يضطر أعضاء حزبه الليكود إلى الانتظار حتى يتم خدمة الأحزاب الأخرى ومن ثم الاستغناء عن الفتات الوزارية والألقاب المخترعة.





كانت هذه هي استراتيجية نتنياهو منذ عودته إلى السلطة في عام 2009 ، والآن ، مع حكومته الخامسة، أخذ الاستراتيجية إلى أقصى الحدود. الآن ، بوجود 34 وزيرا لم يتم إضعاف سلطتهم فحسب ، بل جعل الأمر أكثر صعوبة على أي وزير واحد لصياغة وتنفيذ سياسات رئيسية.