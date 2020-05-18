رضا عبد العال يكشف سر نجاح الجوهري.. فيديو

محلل فريق البريمو، أن محمود الجوهري نجح في تغيير خريطة الكرة المصرية للأفضل بوضع خطط معينة وطريقة لعب مميزة.

1- بدأ محمود الجوهري مسيرته الكروية مع الأهلي عام 1955 وحقق معه 6 ألقاب دوري، و3 بطولات كأس مصر، وتوج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1959.





2- اعتزل محمود الجوهري لعب كرة القدم عام 1966، بسبب معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.، وكان في سن الـ 28 وقتها.





3- في عام 1993 تولي الجنرال محمود الجوهري القيادة الفنية للزمالك، ليصبح أول مديرا فنيا في تاريخ كرة المصرية يتولى تدريب الأهلي والزمالك.





4- حصد محمود الجوهري بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك، وفاز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.





5- أنهى محمود الجوهري مسيرته التدريبة عام 2007، بعدما تولى تدريب منتخب الأردن في عام 2002، وقاده للتأهل لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، وحصل معه على المركز الثالث في البطولة العربية، ومركز الوصيف في كأس غرب آسيا، ونال أعلى وسام في الأردن تقديرا لإنجازاته مع المنتخب الوطني.