رضا عبد العال يطالب برحيل كارتيرون عن الزمالك.. ويحدد البديل





وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "أطالب المستشار مرتضى منصور بالتفكير في تاكيس جونياس، خاصة أنه بلا ناد حتى الآن ومتواجد في مصر، وهو المدرب الوحيد في مصر، الذي لديه فكر تدريبي".





وأضاف:" كارتيرون ظهر مع الزمالك بمستوى عادى وأقل من العادي في مسابقة الدوري، لكن الزمالك سيتحول فعلا إلى مدرسة للفن والهندسة، حال تولي جونياس قيادته".





وتابع: "لو تولى جونياس قيادة منتخب مصر هينيم أفريقيا من المغرب، مثلما كان يفعل الكابتن حسن شحاتة".





وينتهي عقد كارتيرون من الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التجديد له حتى الآن، بسبب أزمة توقف النشاط الكروي، بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن كارتيرون نجح في قيادة الزمالك في تحقيق بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري على حساب الأهلي، في شهر فبراير الماضي.