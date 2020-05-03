كورونا يهدد استقرار الزمالك.. كارتيرون وآخرون مهددون بمغادرة جنة الأبيض

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حالة استقرار قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل كبير، خاصة بعد تتويج الفريق ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.





ويخشى جمهور الأبيض على تهديد استقرار الفريق، بعد انتهاء أزمة كورونا ، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رحيل بعض الأسماء المهمة في الجهاز الفني والفريق.





وفي خلال السطور التالية نرصد أبرز اللاعبين المهددين بمغادرة القلعة البيضاء وأرقام اللاعبين المعارين من الزمالك وهل تؤهلهم هذه الأرقام للعودة من جديد أم لا.









اقترب محمد عنتر من الرحيل عن الزمالك، لعدم قناعة كارتيرون بإمكاناته الفنية، حيث أنه لم يشارك مع غالبية المدربين الذين تولوا تدريب الفريق الأبيض منذ قدومه للقلعة البيضاء.





خرج من حسابات كارتيرون في ظل ابتعاده عن التألق ووجود أكثر من لاعب في أولويات الجهاز الفني مثل مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو.









يتحفظ الجهاز الفني على استمراره مع الفريق الأبيض بسبب تواضع مستواه وارتكابه الكثير من الأخطاء الفنية، ورغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع سوبر.









اقترب من الرحيل عن الزمالك بشدة، في ظل تحفظ الإدارة على بقائه بسبب ارتفاع قيمة عقده وصعوبة تألقه خاصة بعد تألق محمد أبو جبل وعودة محمود جنش من الإصابة.









الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على رأس المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، فيما لم تجدد الإدارة حتى الآن عقده.

صحيفة الشروق التونسية أكدت أن الترجي يريد التعاقد مع كارتيرون، بعد نجاحه الكبير مع الأبيض، مشيرة إلى أن الزمالك لم يجدد عقده، وبالتالي فرصة كبيرة أمام الفريق التونسي لجلبه.





ولكن على الجانب الآخر يضع الزمالك في حسبانه اللاعبين المعارين وهذه أبرز أرقام اللاعبين المعارين من القلعة البيضاء.



