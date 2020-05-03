AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كورونا يهدد استقرار الزمالك.. كارتيرون وآخرون مهددون بمغادرة جنة الأبيض

الأحد 03/مايو/2020 - 09:33 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عمر سلامة
شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة استقرار قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل كبير، خاصة بعد تتويج الفريق ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الأهلي.

ويخشى جمهور الأبيض على تهديد استقرار الفريق، بعد انتهاء أزمة كورونا، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رحيل بعض الأسماء المهمة في الجهاز الفني والفريق.

وفي خلال السطور التالية نرصد أبرز اللاعبين المهددين بمغادرة القلعة البيضاء وأرقام اللاعبين المعارين من الزمالك وهل تؤهلهم هذه الأرقام للعودة من جديد أم لا.


اقترب محمد عنتر من الرحيل عن الزمالك، لعدم قناعة كارتيرون بإمكاناته الفنية، حيث أنه لم يشارك مع غالبية المدربين الذين تولوا تدريب الفريق الأبيض منذ قدومه للقلعة البيضاء.


خرج من حسابات كارتيرون في ظل ابتعاده عن التألق ووجود أكثر من لاعب في أولويات الجهاز الفني مثل مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو.


يتحفظ الجهاز الفني على استمراره مع الفريق الأبيض بسبب تواضع مستواه وارتكابه الكثير من الأخطاء الفنية، ورغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع سوبر.


اقترب من الرحيل عن الزمالك بشدة، في ظل تحفظ الإدارة على بقائه بسبب ارتفاع قيمة عقده وصعوبة تألقه خاصة بعد تألق محمد أبو جبل وعودة محمود جنش من الإصابة.


الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على رأس المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، فيما لم تجدد الإدارة حتى الآن عقده.

صحيفة الشروق التونسية أكدت أن الترجي يريد التعاقد مع كارتيرون، بعد نجاحه الكبير مع الأبيض، مشيرة إلى أن الزمالك لم يجدد عقده، وبالتالي فرصة كبيرة أمام الفريق التونسي لجلبه.

ولكن على الجانب الآخر يضع الزمالك في حسبانه اللاعبين المعارين وهذه أبرز أرقام اللاعبين المعارين من القلعة البيضاء.


أثبت حميد أحداد لاعب نادي الزمالك والمعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي، تألقًا واسعًا مع منذ انتقاله للفريق وخاض مع الرجاء 17 مباراة لقاء، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وساهم في تأهل الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة.


أحمد رفعت قدم مستوى مميزا حتى الأن مع زعيم الثغر وشارك رفعت في 15 مباراة وأحرز 4 أهداف وصنع 6، وتألق اللاعب بشدة مع الفريق السكندري ويقترب من العودة إلى القلعة البيضاء في الموسم القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الرجاء المغربي يضع إدارة الفريق فى ورطه بسبب نجم الزمالك.. تفاصيل

كارتيرون يحسم مصير ثلاثى الزمالك المعارين مع القلعة البيضاء

فرمان من كارتيرون.. حميد أحداد خارج حسابات الزمالك

حمادة أنور: أحداد لن يشارك مع الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

اخبار الزمالك.. مصير احتراف مصطفى محمد.. اقتراب نجم الوداد.. والرجاء يرفض طلبا بشأن حميد احداد

مفاجأة من الرجاء.. المغربي حميد أحداد لن يعود لـ الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 3-5-2020 .. فيديو

أكثر من نصف الشعب مهدد بـ كورونا.. الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في اليمن

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-5-2020

الموت يفجع الفنان تامر شلتوت

بعد جوجل.. هواوي توجه أول ضربة لـ مايكروسوفت

AdvertisementS

تصريحات قوية لـ فاروق جعفر عن أحمد فتحي وكهربا وصالح جمعة.. فيديو

كورونا يهدد استقرار الزمالك.. كارتيرون وآخرون مهددون بمغادرة جنة الأبيض

التجديد للجنة عمرو الجنايني.. 10 تعليمات وقائية للأندية استعدادا لعودة الدوري

حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي.. فيديو

الإعلام قبله كان أهلاوي بس.. فاروق جعفر يتغزل في مرتضى منصور.. فيديو

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة مستعد لعودة الموسم.. الأهلي يحذر من إلغاء الدوري .. وأزمة في الزمالك بسبب بوطيب

إدواردو يرد على أنباء رحيله عن الهلال السعودي

فاروق جعفر: مرتضى صنع طفرة في الزمالك بعد ما كنا بنام تحت المدرج.. فيديو

حسين السيد: الزمالك تعاقد معي بعد انضمامي لمنتخب مصر

فاروق جعفر: أتمنى انضمام السولية ومعلول للزمالك.. وأفضل رحيل محمد عواد.. فيديو

أسامة عرابي لمسئولي الأهلي: مباراة الاعتزال متنفعش لأي حد.. فيديو

حكايات رمضانية.. فضيحة كروية بطلها الألمان.. أذلوا البرازيل على أرضها بسباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة