الزمالك يوضح حقيقة أزمة كارتيرون في عدم تجديد تعاقده

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسك النادي بتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق، رغم الظروف التي تجتاح البلاد.





وقال أنور خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة «أون سبورت»: إن الادارة تتحدث مع كارتيرون لكن أزمة كورونا أجلت كل شيء، المدرب الفرنسي لا يغادر منزله، لأنه في بلد غير بلده.





وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا يوجد أي مشاكل بين الطرفين، ولم نتطرق لمدة تجديد التعاقد، التجديد يكون بناء على الارتباطات، هل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه.





وتابع: كارتيرون مدرب جيد وهناك تفاهم بينه وبين اللاعبين والجماهير، متمسكون به بالطبع.



