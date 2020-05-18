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توك شو

حاسس بدوخة.. ياسر جلال يطالب لميس الحديدي بالتوقف عن الحديث على الهواء.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عبر الفنان ياسر جلال، عن عميق سعادته برد أفعال الجمهور بمسلسلة الفتوة، مؤكدا أنه قدم هذا العمل عن قناعة كاملة.

وأكد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن عمالقة كبار من الفنانين قدموا دور الفتوة، مشيرا إلى أن دورة في مسلسل الفتوة لشخص يحاول تحقيق العدل ويختلف كثيرا.


وأثناء حديثه طالب الفنان من الإعلامية لميس الحديدي، بالتوقف عن التصريحات، قائلا :"من فضلك يا لميس مش قادر أكمل أنا حاسس بدوخة بسيطة، ومش هقدر أرد دلوقتي عن الكلام وأديني شوية وقت".


وبعد لحظات، أكد الفنان، أنه أصبح في حالة جيدة وشعوره بتحسن.


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