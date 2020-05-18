منها تعامله مع النبوت.. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسل الفتوة

قال الفنان ياسر جلال ، إن مسلسل الفتوة من الأعمال الرائعة التي قدمها عبر الشاشة، مضيفا أنه يجمعه علاقة حب واحترام مع فريق العمل في المسلسل.

وأضاف جلال، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر "زوم"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن علاقته بالفنان أحمد صلاح حسني جيدة وضحك، مستدركا:"هناك مشاهد كلها ضحك ولم نستطع تصويرها بسبب الضحك".

وكشف صعوبة العمل، قائلا:"الصعوبات كبيرة أولها التعامل مع النبوت، وبالفعل تعلمت هذا الأمر، وكيف تتلقي الضربة وترد بها دون أن تأذي الشخص الذي أمامك".

ورد على الجدل بشأن حقيقة مقتل حسن الجبالي الشخصية في مسلسل الفتوة والذي يعرض خلال موسم السباق الرمضاني، قائلا:"مش عايز احرق للناس الأحداث".

وأكد الفنانة، أن أشاهد مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، و مسلسل الفنان عادل إمام فلانتينو، ومسلسل الاختيار لأمير كرارة، مشيرا إلى أن موسم السباق الرمضاني رائع في العام الحالي.