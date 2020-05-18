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أخبار العالم

هل وفاة السفير الصيني في إسرائيل جنائية أم طبيعية؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
تستمر حالة الغموض الشديد، حول سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل، دو وي، عقب العثور عليه متوفىا في منزله. 

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، عن عدم وجود اي آثار جنائية وراء الحادث، فيما رفضت السفارة الصينية التعليق على الحادث. 

فيما لم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن سبب محدد وراء الوفاة، حيث قالت إن التحقيقات لا تزال جارية. 

وقالت مصادر إلى صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن السفير الصيني أصيب بسكتة قلبية ليلا، وهو ما تسبب في وفاته. 

ولعل ما أثار التساؤلات حول طبيعة وفاة «دو وي»، أنه نشر مقالًا قبل يومين يعلق فيها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه خطر. 
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