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أخبار العالم

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

الأحد 17/مايو/2020 - 11:44 ص
العثور على السفير
العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا في منزله بتل أبيب
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رحيم يسري
بدأت السلطات في إسرائيل تحقيقًا، لتحديد سبب وفاة السفير الصيني لديها في منزله بتل أبيب، حيث عثر عليه ميتا بشقته، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن السفير الصيني دو وي 58 عاما، الذي تم تعيينه كمبعوثا لدى إسرائيل في نوفمبر، توفي على ما يبدو أثناء نومه.

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وأوضحت أن التقارير الأولية تشير إلى العثور على السفير الصيني ميتًا في فراشه في مقر إقامته، مشيرة إلى أنهم لم يجدوا دليلاً على أي علامات عنف على جسده.

ونقلت عن مسؤولة صحية قولها إن سبب الوفاة يبدو أنه أزمة قلبية، بينما قال مصدر مطلع على التحقيقات إنه لم يتم العثور على أدلة حول ارتكاب جريمة أو أي شيء خاطئ.

من جانبها، نقلت القناة "12" العبرية عن مسئولين طبيين قولهم إن المؤشرات الاولية تشير إلى وفاة السفير الصيني أثناء نومه بشكل طبيعي.

وتأتي وفاة السفير الصيني لدى تل أبيب، عقب يومين فقط من رد السفارة الصينية على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل، الأسبوع الماضي، ووصف السفير المزاعم بأن الصين أخفت معلومات حول فيروس كورونا عن العالم أمر "سخيف".
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