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فن

درة توجه نصيحة للنساء بعد تألقها باستايل أميرات.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة درة فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت فى الفيديو و هى ترتدى فستان اميرات باللون الوردى و ظهرت و هى تستعرض جمالها و تصميهم الفستان.

كتبت معلقة على الفيديو:" حاولى الحفاظ على روح الاميرة.. حتى فى الأوقات الصعبة التى تنتظرين فيها قدوم افضل الايام".


نال الفيديو تفاعل الكثير من رواد إنستجرام و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
شكلك اميره اصلا
انتى حلوة فى كل وقت اصلا
جميله كالعاده
يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد. 

وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".

وأضافت درة: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".
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