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فن

أحمد السقا يشارك جمهوره في أحدث ظهور له

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك الفنان احمد السقا جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 و ظهر فى الصورة من احدث جلسه تصوير له.

كتب معلقا على الصورة:" الحمدالله".


نالت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
مثلى الاعلى بجد
كان نفسنا يكون ليك بطولة مسلسل السنة دى
ماشاء الله باين عليك ابن اصول

يقوم الفنان احمد السقا فى هذا السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" برنامج ترفيهي في كل حلقة يشه مُنافسات ترفيهية ورياضية  بين السقا وأحد النجوم، على أن يفوز أحدهما بجائزة قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الي إحدى المؤسسات الخيرية.

كما يمكن للمشاهدين الفوز ايضا بمبلغ 100 ألف جنيه؛ من خلال حل مسابقات البرنامج، ويقدم برنامج أغلب السقا النجمة رزان مغربي ويعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، ويعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل
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الحمد لله

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