محمد هنيدى يمازح يوسف الشريف بسبب النهاية.. والفنانون يردون

نشر الفنان محمد هنيدى تويته جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





و كانت التويتة تتضمن مزاح على مسلسله النهاية بسبب قصة المسيح الدجال.





كتب معلقا : " ‏‎موضوع المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات للشهور الجايه؟".









رد الفنان محمود الليثى معلقا :" ‏‎‎تسريبات لشهور القادمه".





و علق الفنان كريم عبد العزيز عليه : " ‏‎‎دي حقيقة أنت إيش عرفك".





اضاف الفنان احمد العوضى معلقا على هنيدى : " ‏‎‎دائما سباق ا زي فيلم العالمي كده صعدنا بعده كاس عالم".





يذكر ان مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.





وتدور احداث المسلسل فى فترة 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لتنهى العالم.