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فن

بعد اكتشاف كريم فهمي خيانة زوجة صديقه.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 24 يتصدر جوجل

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "ونحب تانى ليه" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرضها  ضمن الموسم الرمضاني 2020.

إلتقى كل من الفنان كريم فهمي،"مراد السويفي"، وشريف منير، "عبد الله"، في منزل ياسمين عبد العزيز "غالية"، وكل منهما قام بسؤال الأخر عن سبب تواجده في المنزل، وبدأ شريف منير يتذكر أشياء عديدة حتى أغم عليه.

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بينما حاول كريم فهمي، أن يخبره حقيقة الامر، لكن ياسمين عبد العزيز توسلت له ألا يتحدث أمامه لأن حالته الصحية لن تسمح له بمعرفة الحقيقة في الوقت الراهن كما إكتشف كريم فهمي، خيانة زوجة صديقه، إسلام جمال "عمر".

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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