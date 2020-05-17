AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتهاء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه

الأحد 17/مايو/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
انتهى فريق عمل مسلسل "ونحب تاني ليه" من تصوير آخر مشاهد بالعمل، ونشر كريم فهمي عبر حسابه على "انستجرام" صورة لبوستر المسلسل.

وعلق كريم فهمي: "حقيقي أنا بحب المسلسل ده ومع آخر يوم أحب أشكر كل حد اشتغلت معاه من جميع الأقسام وكل الممثلين علي رأسهم ياسمين عبد العزيز أختي وصديقتي الجدعة اللي مهما اتكلمت عليها مش هوفيها حقها والأستاذ شريف منير اللي كان ليا الشرف أني أقف قدامه وهو قيمة كبيره جدا وكل الممثلين بجد أنا حبيتهم جدا جدا وشكرا عمرو محمود ياسين صاحبي المؤلف الشاطر أوي اللي بيحب شغله وسبب أساسي في نجاح العمل والمخرج طبعا مصطفي فكري الشاطر اللي مريحنا نفسيا وإحنا قدام الكاميرا".

وأضاف كريم فهمي: "ومدير التصوير العالمي أخويا زيتون تسلم إيدك ومهندس الديكور تامر والمونتير الجامد أوي عمرو عاصم وطبعا دنيا عبد المعبود الاستايلست الجامده أوي ومهندس الصوت محمد وطبعا طبعا سينيرجي شركة الإنتاج، بجد بحب الكرو ده جدا جدا، الكلام ده من قلبي، شكرا ليكو كلكو".

مسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ياسمين عبد العزيز وتارا عماد في كواليس «ونحب تاني ليه»

ونحب تاني ليه.. كريم فهمي يشوق الجمهور بـ برومو مسلسله الجديد

بمكياج ناعم.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

كريم فهمي يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة الرابعة من مسلسل ونحب تاني ليه

أهم أحداث مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 10 لياسمين عبد العزيز

كارولين عزمي تشارك بصورة جديدة من كواليس «ونحب تانى ليه»

ترشيحاتنا

يقظة الأمن.. التحفظ على أقراص مخدرة وحشيش قبل دخولها البلاد عبر المطار

بعد حلقته في رامز مجنون رسمي .. وليد أزارو يرد الجميل لـ أشرف بن شرقي بهذه الطريقة

شاهد.. أسباب غير متوقعة لـ آلام العمود الفقري

نبيلة عبيد تتصدر تريند جوجل

أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية فى الأسواق.. صور

لو ظهرت حالة هتكون كارثة.. البطوطي يحذر من إعادة فتح مجالات السياحة الداخلية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها