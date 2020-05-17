انتهاء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه

انتهى فريق عمل مسلسل " ونحب تاني ليه " من تصوير آخر مشاهد بالعمل، ونشر كريم فهمي عبر حسابه على "انستجرام" صورة لبوستر المسلسل.





وعلق كريم فهمي : "حقيقي أنا بحب المسلسل ده ومع آخر يوم أحب أشكر كل حد اشتغلت معاه من جميع الأقسام وكل الممثلين علي رأسهم ياسمين عبد العزيز أختي وصديقتي الجدعة اللي مهما اتكلمت عليها مش هوفيها حقها والأستاذ شريف منير اللي كان ليا الشرف أني أقف قدامه وهو قيمة كبيره جدا وكل الممثلين بجد أنا حبيتهم جدا جدا وشكرا عمرو محمود ياسين صاحبي المؤلف الشاطر أوي اللي بيحب شغله وسبب أساسي في نجاح العمل والمخرج طبعا مصطفي فكري الشاطر اللي مريحنا نفسيا وإحنا قدام الكاميرا".





وأضاف كريم فهمي: "ومدير التصوير العالمي أخويا زيتون تسلم إيدك ومهندس الديكور تامر والمونتير الجامد أوي عمرو عاصم وطبعا دنيا عبد المعبود الاستايلست الجامده أوي ومهندس الصوت محمد وطبعا طبعا سينيرجي شركة الإنتاج، بجد بحب الكرو ده جدا جدا، الكلام ده من قلبي، شكرا ليكو كلكو".





مسلسل " ونحب تاني ليه ؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة.





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