انقسام محبي ريم سامي ما بين مؤيد لارتباطها ب"حسام" ورافض لتركها "حمادة"

بعيدا عن مشاهد مشاجرة محمد رمضان "رضوان البرنس" وضربه المبرح لأحمد زاهر "فتحي" ومحمد علاء "ياسر" في مسلسل "البرنس" والتي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن محبي النجمة الصاعدة ريم سامي "نورا" كان لديهم اهتمامات أخرى بفنانتهم الرقيقة مرهفة الحس.





وانقسم محبو "نورا" ما بين مؤيدين لارتباطها بأحمد حسنين "حسام " الذي ساعدها في العمل بعد تخرجها كمهندسة بشركة عمه والذي مكنها من أن تستقل بحياتها بعيدا عن جرائم أشقائها.. وما بين رافضين أن تترك قصة الحب والوفاء لخطيبها السابق محمد مهران "حمادة" الذي تورط في سرقة محل المشغولات الذهبية كي يسرع من الزواج بها والتي انتهت بحبسه.





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وتصاعدت حدة الانقسام بين مؤيدين ارتباط "نورا" ب "حسام" وما بين رافضين نسيان حبها ل "حمادة" عندما طلبت ريم سامي من أخيها من محمد رمضان في الحلقة ال ٢٣ من مسلسل "البرنس" أن يجلس مع "حسام" الذي يتمسك بالزواج منها رغم معرفته كل ظروف أسرتها.. وتعاطف الجمهور مع ملامح "نورا" الشاردة خلال جلوسها مع "رضوان" و"حسام " لإتمام الارتباط بشكل رسمي.. ووصف عشاق ريم سامي شرودها بأن قلبها لازال مع "حمادة" رغم أن العقل يفرض عليها الزواج من "حسام" لذا تعاطف الجمهور معها بشدة لتأثرهم بالحالة التي ظهرت فيها نجمتهم الرومانسية الرقيقة "ريم سامي".