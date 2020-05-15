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مرأة

فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج# كريم فهمي، وذلك بسبب مشاهد الرومانسية التي تجمع بين مراد السويفي (كريم فهمي) وغالية (ياسمين عبد العزيز) في مسلسل ونحب تاني ليه.

وتداول البعض الآخر من الفتيات عبر السوشيال ميديا ، مجموعة من الصور للفنان  كريم فهمي برفقة زوجته بلحظات رومانسية ، معلقين:" يارب نتحب كده".


تعتمد إطلالات زوجة كريم فهمي على أنها تجمع بين البساطة و الأناقة، فهي ترتدي فى أغلب الأحيان الملابس العصرية التى تزيد من جاذبيتها والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تتميز زوجة كريم فهمى بأنها تعتمد أيضا على التصميمات و فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها المثالى و الرشيق، بالإضافة إلى ذلك تحرص على ارتداء قطع المجوهرات والاكسسوارات التى تمنحها إطلالة انيقة.
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
فارس أحلام الفتيات .. شاهد | كريم فهمى رفقة زوجته فى لحظات رومانسية
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